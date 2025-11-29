В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от армии

Состояние здоровья лиц, получивших право на отсрочку от призыва на военную службу в разные годы, проходит повторную проверку.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного надзора Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, полковник Азиз Хидаев во время встречи с представителями гражданского общества.

Он отметил, что за последний год среди граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу в разные периоды по состоянию здоровья, проведено повторное обследование. По его словам, те, у кого не выявлены серьезные проблемы со здоровьем, направляются для прохождения военной службы.