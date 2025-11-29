Титул культурной столицы тюркского мира перешел от Актау к Андижану

Состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Культурная столица тюркского мира Актау - 2025».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана, выступая на церемонии, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что статус культурной столицы стал для региона не только почётной миссией, но и возможностью представить богатство тюркского мира широкой аудитории.

В течение года в Актау прошло более 30 крупных международных мероприятий, объединивших тысячи артистов, ученых и гостей. Среди них — фестивали музыки, эпоса, фольклора и танца, творческие симпозиумы и научные конференции, а также разнообразные конкурсы для детей и молодежи.

«Казахстан является не только одним из опорных столпов стабильности тюркского мира, но и его мощным центром. Благодаря своей конструктивной роли в Организации тюркских государств, экономической устойчивости, богатому культурному наследию и устойчивому развитию Казахстан занимает лидирующие позиции среди тюркских стран», — отметил специальный гость церемонии — председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что город стал символом братства и новых возможностей для всего тюркского сообщества. «Этот год стал важным этапом, который укрепил взаимное доверие и сблизил братские народы. Для Актау он стал особенно значимым. В течение года здесь звучали песни, музыка и выступления представителей тюркских стран, отражая общее культурное пространство, которое нас объединяет. Их выступления показали разнообразие тюркской культуры и подчеркнули общность наших народов», - сказал Султан Раев.

Торжество продолжилось гала-концертом, на котором свыше 300 артистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана исполнили яркие вокальные и танцевальные номера. Программа объединила многообразие сценического искусства тюркских стран, создав атмосферу праздника и творческого единства.

После концертной программы состоялась торжественная церемония передачи титула «Культурная столица тюркского мира - 2026». Аким Актау передал этот почетный статус хокиму города Андижана (Узбекистан).

Источник: АЗЕРТАДЖ