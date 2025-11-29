В Баку арестован бизнесмен за автохулиганство на Площади флага

В Баку арестован бизнесмен, совершивший автохулиганство.

Как сообщает lent.az, инцидент произошел ночью на Площади флага в Сабаильском районе.

Директор одной из компаний в Баку 37-летний Самир Мурадов (имя и фамилия условные - ред.) совершил хулиганство на своём автомобиле Ford Mustang. В это время к нему подошли находившиеся на службе сотрудники дорожной полиции и сделали замечание. Когда же в его отношении составлялся протокол о совершенном нарушении, водитель вышел из автомобиля и убежал.

Машина была помещена на стоянку. В отношении С.Мурадова был составлен протокол по статье 511.2.3 (автохулиганство) Кодекса об административных проступках за нарушение правил дорожного движения.

Решением Сабаильского районного суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 дней с ограничением права управления транспортным средством сроком на 1 год.

Источник: Oxu.az