Предотвращен незаконный ввоз в Азербайджан золота на сумму 2.4 млн манатов

Главное таможенное управление на воздушном транспорте предотвратило незаконный ввоз около 11 кг золота в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В зоне контроля таможенного поста "Терминал 1" была применена проверка ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего авиарейсом Стамбул - Баку.

В ходе досмотра в чемодане были обнаружены незадекларированные таможенному органу изделия из золота в особо крупном размере, стоимостью 2 440 344 маната, общим весом 10 кг 883.82 г, а также бриллиант весом 0.6 г в 3 карата.

По данному факту возбуждено уголовное дело в следственном управлении Главного управления по оперативно-следственной работе ГТК по статье 206.3.2 Уголовного кодекса.

Установлено, что указанные золотые изделия были вывезены из Дубая в Стамбул одним лицом, а оттуда другим в Баку с целью сокрытия следов.

В настоящее время продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к указанному факту, а также создавших условия для возникновения данной ситуации.