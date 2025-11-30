 Джамиль Гасанлы вызван в СГБ в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Джамиль Гасанлы вызван в СГБ в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:58 - Сегодня
Стало известно, что Джамиль Гасанлы вызван в Службу государственной безопасности для допроса.

Как передает 1news.az, его допрашивают в качестве свидетеля по продолжающемуся уголовному делу бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, которое расследуется Службой госбезопасности.

14:42

Председатель Национального совета, бывший депутат Джамиль Гасанлы намеревался бежать из Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, Гасанли сообщил в соцсетях, что сегодня собирается отправиться в Дубай с супругой, якобы «в связи с семейным событием дочери». Однако в аэропорту его проинформировали о том, что на его выезд из страны наложен запрет.

Супруга Джамиля Гасанлы покинула страну.

Примечательно, что вчера в домах члена Национального совета, Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли и функционера этой партии Мамеда Ибрагима были проведены обыски, а затем они были допрошены сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ).

Согласно информации, этот процесс связан с уголовным делом бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, которое расследуется Службой государственной безопасности.

По другим данным, вчера вечером в Турции была задержана и доставлена в миграционный пункт Арнавуткёй в Стамбуле для депортации в Азербайджан ещё один член Национального совета - Гюльтекин Гаджибейли.

Интересно, на какое «срочное семейное событие» в Дубае ехал Джамиль Гасанлы во время подобных процессов? Очевидно, что Джамиль Гасанли хотел попросту поскорее покинуть страну, чтобы избежать расследования...

Напомним, что некоторое время назад СМИ сообщали о том, что Гюльтакин Гаджибейли также покинула страну. Хотя сама Гаджибейли это отрицала, вскоре информация получила подтверждение.

Отметим, что в ходе обыска в доме Али Керимли были обнаружены материалы, связанные с «Союзом миллиардеров», не опубликованный в СМИ первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева и другие документы.

Отметим также, что ни для кого не секрет, кто именно являлся исполнителями поручений Рустама Ибрагимбекова в Азербайджане, в свое время являвшегося кандидатом «Союза миллиардеров», созданного в России.

998

