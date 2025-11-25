Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашения, предусматривающие взаимное освобождение от визовых требований для владельцев паспортов разных категорий с несколькими странами.

Как сообщает Report, документы были рассмотрены на сегодняшнем заседании парламента.

Парламентарии проголосовали за утверждение в первом чтении соглашений о взаимной отмене виз с семью странами, включая безвизовый режим с Мальдивами для владельцев общегражданских паспортов, с Анголой, Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом - для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также с Бахрейном - для обладателей дипломатических паспортов.