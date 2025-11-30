Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в регионе

В Тегеране состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как сообщает TasnimNews, министры подчеркнули развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая создание совместных свободных экономических зон и активизацию нового пограничного перехода.

"В ближайшем будущем в городе Ван будет открыто новое генеральное консульство Ирана, которое помимо предоставления консульских услуг, будет играть важную роль в расширении сотрудничества приграничных провинций", - отмечается в заявлении МИД Ирана.

Арагчи и Фидан также провели детальное обсуждение региональных вопросов, включая палестинский вопрос и ситуацию в секторе Газа. Они подчеркнули необходимость совместного сотрудничества для прекращения военных действий в палестинском анклаве.

Обе стороны также подчеркнули, что стабильность и безопасность Сирии зависят от сохранения ее территориальной целостности, которая находится под угрозой из-за действий Израиля.

Источник: Report