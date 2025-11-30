Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал официальную просьбу о помиловании президенту Ицхаку Герцогу, сообщает офис президента страны, передает The Times of Israel.

По словам представителей аппарата Герцога, отдел помилования Министерства юстиции «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику».

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях — до завершения судебного разбирательства, но только в случае, если это действие будет признано соответствующим общественным интересам.

Источник: РБК