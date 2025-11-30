Глава УМК принял участие в запуске электронной платформы «Минхадж» - ФОТО

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках визита в Саудовскую Аравию для участия в презентации и обсуждении Электронной платформы Всемирной исламской лиги, присутствовал на церемонии, посвященной запуску электронной платформы «Минхадж».

Как сообщили в пресс-службе УМК, мероприятие, в котором приняли участие мусульманские религиозные лидеры, видные государственные и религиозные деятели исламского мира, ученые и руководители международных организаций, провел Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги, председатель Ассоциации исламских ученых Саудовской Аравии шейх доктор Мухаммад Абдулкарим Аль-Исса. Выступая на церемонии, он подчеркнул, что основной целью создания новой Исламской электронной платформы является сбор представление миру в виде энциклопедии научной, юридической и историко-культурной информации, связанной с исламом.

В завершение официальной части мероприятия 8 видных деятелей исламского мира, включая шейх уль-ислама А.Пашазаде, символически запустили цифровую платформу.

В рамках визита в Саудовскую Аравию шейх уль-ислам А.Пашазаде провел ряд двусторонних встреч. Председатель УМК встретился с имамом и проповедником Каабы шейхом Салихом бин Хумайдом, генеральным секретарем Ассоциации исламских ученых Саудовской Аравии доктором Фахдом бин Саадом аль-Маджидом, председателем Верховного исламского совета Алжира доктором Мабруком Зейдом аль-Хайром, председателем Народного консультативного конгресса (парламента) Ахмадом Маузани, сопредседателем Ливанского национального комитета мусульманско-христианского диалога доктором Мухаммедом Саммаком и генеральным директором Центра исламской цивилизации Узбекистана Фирдовсом Абдухаликовым.

На встречах обсуждались перспективы религиозно-духовных связей и сотрудничества между структурами и странами, которые представляли стороны.

