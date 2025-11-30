Зеленский анонсировал санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "санкционные решения" против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и санкции против "российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами".

"В развитие давления партнеров на Россию за эту войну Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл". Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать", - написал он в своем телеграм-канале.

Источник: Интерфакс Украина