Делегация Украины прибыла в США для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии украинской делегации в США с целью определить в ближайшее время шаги по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого он заявил, что делегация Украины продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе женевских договоренностей. Политик отметил, что подход американской стороны остается конструктивным, а дипломатия — активной.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни вполне возможно конкретизировать шаги «по определению того, как привести войну к достойному завершению».

Глава государства добавил, что члены делегации получили необходимые указания. Он ждет от них работы согласно приоритетам страны.

Источник: Газета.ру