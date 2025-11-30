Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

Авиакомпании по всему миру нашли быстрый способ борьбы с уязвимостью самолетов Airbus A320 к солнечному излучению.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.

Меньше чем через день после выпуска Airbus и Европейским агентством по безопасности полетов экстренной директивы, предупреждающей о необходимости срочно исправить программное обеспечение авиалайнеров, перевозчики вернулись к использованию предыдущей версии ПО.

Так они смогли наладить работу своих авиапарков.

