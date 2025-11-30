Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320
Авиакомпании по всему миру нашли быстрый способ борьбы с уязвимостью самолетов Airbus A320 к солнечному излучению.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.
Меньше чем через день после выпуска Airbus и Европейским агентством по безопасности полетов экстренной директивы, предупреждающей о необходимости срочно исправить программное обеспечение авиалайнеров, перевозчики вернулись к использованию предыдущей версии ПО.
Так они смогли наладить работу своих авиапарков.
Источник: Лента.ру
Читайте по теме:
Airbus массово отзывает самолеты A320
Выявленная проблема с Airbus A320 касается и самолета Папы Римского
527