 Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320
Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

First News Media09:35 - Сегодня
Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

Авиакомпании по всему миру нашли быстрый способ борьбы с уязвимостью самолетов Airbus A320 к солнечному излучению.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.

Меньше чем через день после выпуска Airbus и Европейским агентством по безопасности полетов экстренной директивы, предупреждающей о необходимости срочно исправить программное обеспечение авиалайнеров, перевозчики вернулись к использованию предыдущей версии ПО.

Так они смогли наладить работу своих авиапарков.

Источник: Лента.ру

Airbus массово отзывает самолеты A320

Выявленная проблема с Airbus A320 касается и самолета Папы Римского

