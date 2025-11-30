 Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

First News Media09:45 - Сегодня
Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

Сегодня исполняется четвертая годовщина трагедии на авиационном полигоне Гарагейбат, где потерпел крушение военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

30 ноября 2021 года около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиаполигоне Гарагейбат на территории Хызинского района.

В результате крушения погибли 14 офицеров:

1. полковник Джавадов Физули Али Ибрам оглу;

2. полковник Назиров Эмиль Назир оглу;

3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;

4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;

5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;

6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;

7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;

8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;

9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;

10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;

11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;

12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;

13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;

14. Набиев Эльчин Фикрет оглу (полковник запаса).

Еще два офицера получили тяжелые ранения - полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу.

Погибшим военнослужащим был присвоен статус шехида.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, генеральный прокурор взял расследование уголовного дела под особый контроль.

Поделиться:
576

Актуально

Политика

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от ...

Политика

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ...

Мнение

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Политика

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Турецкий министр поблагодарил Азербайджан за СОР31 — ВИДЕО

Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов

Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему региону

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Последние новости

О погоде в регионах: дожди и снег

Сегодня, 12:31

Мерц: Орбан поехал в Москву "без европейского мандата"

Сегодня, 12:28

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Сегодня, 12:10

Беспилотный самолёт Bayraktar установил мировое достижение

Сегодня, 11:57

Спецпредставитель Президента: «Этот год стал годом нового темпа в Лачине»

Сегодня, 11:36

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Сегодня, 11:23

Тахир Иксанов: «В течение года в Лачине были реализованы яркие культурные программы»

Сегодня, 11:08

Военно-воздушным силам КНДР дали новое поручение

Сегодня, 10:53

Месси взял 47-й трофей в карьере

Сегодня, 10:26

Делегация Украины прибыла в США для переговоров

Сегодня, 10:07

Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

Сегодня, 09:45

Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

Сегодня, 09:35

Почему в Азербайджане так выросли цены на деревенские яйца? - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы

Сегодня, 09:00

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

Сегодня, 00:15

Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:56

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:40

Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

29 / 11 / 2025, 23:20

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

29 / 11 / 2025, 23:01
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30