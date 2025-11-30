Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

Сегодня исполняется четвертая годовщина трагедии на авиационном полигоне Гарагейбат, где потерпел крушение военный вертолет Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

30 ноября 2021 года около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиаполигоне Гарагейбат на территории Хызинского района.

В результате крушения погибли 14 офицеров:

1. полковник Джавадов Физули Али Ибрам оглу;

2. полковник Назиров Эмиль Назир оглу;

3. майор Гасанов Эльмир Мирджалил оглу;

4. майор Ахмедов Эльбрус Семреддин оглу;

5. майор Майылов Эмиль Шахид оглу;

6. майор Мамедов Мурад Яшар оглу;

7. майор Алиев Эмиль Эльман оглу;

8. капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу;

9. капитан Байрамлы Джавид Ахлиман оглу;

10. капитан Алиев Хайям Алихан оглу;

11. капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу;

12. лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу;

13. старший лейтенант Нагиев Фарид Тайяр оглу;

14. Набиев Эльчин Фикрет оглу (полковник запаса).

Еще два офицера получили тяжелые ранения - полковник-лейтенант Джафаров Эмиль Мамед оглу и капитан Адилов Рамин Рамиз оглу.

Погибшим военнослужащим был присвоен статус шехида.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, генеральный прокурор взял расследование уголовного дела под особый контроль.