На капремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Зардаб – Меликумудлу – Чаллы – Салахлы – Гусейнханлы – Ханмамедли Зардабского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Зардаб - Меликумудлу - Чаллы - Салахлы - Гусейнханлы - Ханмамедли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.