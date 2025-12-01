Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 151

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 151, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.

"Погиб 151 человек, более 30 человек числятся пропавшими", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию Гонконга.

Ранее сообщалось о 146 погибших.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.

Источник: РИА Новости