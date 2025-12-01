За ноябрь в отделение токсикологии госпитализировали 92 человека, трое умерли

В ноябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра были госпитализированы 92 человека с диагнозом отравление различного происхождения.

Благодаря своевременно проведённым правильным лечебным мероприятиям состояние 89 пациентов стабилизировалось, и их отпустили домой для амбулаторного лечения в удовлетворительном состоянии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

Среди пациентов 32 человека поступили с отравлениями лекарственными препаратами, 30 - кислотой уксусной, 3 - алкогольными напитками, 1 - растворителями, 1 - едкими веществами, 2 - с аллергическими реакциями, 9 - с отравлениями фосфорорганическими соединениями, 2 - с анафилактическим шоком, 7 - от воздействия дыма и 5 - от угарного газа.

Всем пациентам медицинский персонал оказал специализированную токсикологическую и реанимационную помощь, включая интенсивную терапию и мероприятия по детоксикации.

Несмотря на проведённые мероприятия интенсивной терапии, к сожалению, спасти жизнь трёх человек (двух мужчин и одной женщины) не удалось - основными причинами смерти стали тяжёлый анафилактический шок и токсическое состояние, вызванное отравлением уксусной кислотой.