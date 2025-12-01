В БГУ планируется капитальный ремонт: Что будет с учебным процессом?

В учебном корпусе №1 Бакинского государственного университета планируется проведение капитального ремонта, соответствующего самым современным стандартам.

В соответствии с законодательством, в связи с этим ведутся документационные работы, и процесс уже близок к завершению, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу БГУ.

В ходе капитального ремонта все этажи здания - от подвала до крыши - а также аудитории, административные помещения, лаборатории, санитарные узлы и лифты будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами, а научно-исследовательские лаборатории будут оснащены новым оборудованием и техникой.

Книжные фонды и читальные залы, расположенные в здании, будут обновлены, для профессорско-преподавательского состава будут созданы творческие кабинеты, специальные помещения для обсуждений и другие пространства.

Все коммуникационные линии здания и система пожаротушения также будут обновлены. Аудитории оснастят самым современным электронным оборудованием, кондиционерами и мебелью. Также будет реконструирована и благоустроена прилегающая территория здания и центральный вход БГУ.

Подчеркивается, что обновление инфраструктуры является составной частью общей стратегии развития БГУ. В целях совершенствования учебного процесса и повышения качества научных исследований принимаются меры по приведению материально-технической базы в соответствие с современными требованиями.

«Во время капитального ремонта здания студенты будут продолжать обучение в помещениях, обеспеченных всеми необходимыми условиями для современного образовательного процесса. Непрерывность обучения будет гарантирована», - отмечается в сообщении пресс-службы БГУ.