 В БГУ планируется капитальный ремонт: Что будет с учебным процессом? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В БГУ планируется капитальный ремонт: Что будет с учебным процессом?

Феликс Вишневецкий15:10 - Сегодня
В БГУ планируется капитальный ремонт: Что будет с учебным процессом?

В учебном корпусе №1 Бакинского государственного университета планируется проведение капитального ремонта, соответствующего самым современным стандартам.

В соответствии с законодательством, в связи с этим ведутся документационные работы, и процесс уже близок к завершению, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу БГУ.

В ходе капитального ремонта все этажи здания - от подвала до крыши - а также аудитории, административные помещения, лаборатории, санитарные узлы и лифты будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами, а научно-исследовательские лаборатории будут оснащены новым оборудованием и техникой.

Книжные фонды и читальные залы, расположенные в здании, будут обновлены, для профессорско-преподавательского состава будут созданы творческие кабинеты, специальные помещения для обсуждений и другие пространства.

Все коммуникационные линии здания и система пожаротушения также будут обновлены. Аудитории оснастят самым современным электронным оборудованием, кондиционерами и мебелью. Также будет реконструирована и благоустроена прилегающая территория здания и центральный вход БГУ.

Подчеркивается, что обновление инфраструктуры является составной частью общей стратегии развития БГУ. В целях совершенствования учебного процесса и повышения качества научных исследований принимаются меры по приведению материально-технической базы в соответствие с современными требованиями.

«Во время капитального ремонта здания студенты будут продолжать обучение в помещениях, обеспеченных всеми необходимыми условиями для современного образовательного процесса. Непрерывность обучения будет гарантирована», - отмечается в сообщении пресс-службы БГУ.

Поделиться:
304

Актуально

Точка зрения

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Политика

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Интервью

«Здесь заседали большевики» и другие мемориалы советской идеологии. Нужно ли их ...

Политика

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

Все автобусы на этом маршруте обновлены

В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Началась регистрация детей в частные детские сады

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

«Каждый рассвет без него как новое испытание»: Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

Последние новости

В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

Сегодня, 17:55

Все автобусы на этом маршруте обновлены

Сегодня, 17:22

Секретаря Совбеза Кыргызстана отправили в отставку

Сегодня, 17:13

В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Сегодня, 17:05

В Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС и НАТО

Сегодня, 17:00

Началась регистрация детей в частные детские сады

Сегодня, 16:48

Снято ограничение на импорт животных из Грузии

Сегодня, 16:37

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Сегодня, 16:33

Сын Хачатурова объявлен в розыск

Сегодня, 16:30

В Баку состоится международная конференция «Разработка индекса ИИ в исламском мире»

Сегодня, 16:20

В Самухе супружеская пара отравилась угарным газом

Сегодня, 16:17

В «Nar» растут эмоции - 6-й автомобиль ждёт своего владельца

Сегодня, 16:10

Сын Рамиза Мехтиева освобождён от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 16:07

Мирзоян отправился в Брюссель на переговоры

Сегодня, 16:00

В Азербайджане досрочно завершили сезон охоты

Сегодня, 15:58

Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

Сегодня, 15:53

Chanel, Hermes и Bulgari: Пассажир попытался провезти через «зелёный коридор» товары на 276 000 манатов - ФОТО

Сегодня, 15:50

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:44

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Сегодня, 15:30

«Пора признать реальность»: Британия ищет пути обратно к ЕС

Сегодня, 15:23
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30