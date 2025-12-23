EAPCA: Резолюция Европарламента по Азербайджану далека от объективности

Совет евро-атлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) расценивает резолюцию, принятую Европейским парламентом 18 декабря 2025 года в отношении Азербайджана, как документ, далекий от объективности и не отражающий реальность.

Как сообщает Report, в заявлении, подписанном генеральным секретарем организации Сахилем Гасымовым, подчеркивается, что идеи, изложенные в принятом документе, не опираются на юридические факты и отражают избирательный, политизированный подход.

EAPCA, являющаяся транснациональной лоббистской организацией, действующей в Евро-Атлантическом пространстве, призывает Европейский парламент уважать нормы международного права и придерживаться соответствующего подхода в рамках своей деятельности.

Заявление EAPCA направлено председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.