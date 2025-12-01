На Каспии задержан браконьер

Сотрудниками Нефтчалинского линейного отдела полиции Управления полиции на водном транспорте был задержан человек, занимавшийся незаконным ловом рыбы в Каспийском море запрещёнными способами и средствами.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе мероприятия у Р.Мусаева были обнаружены и изъяты лодка с мотором "Yamaha", синтетические сети, рыболовные снасти, а также незаконно выловленная рыба различных видов, передает 1news.az.

По данному факту ведется расследование.