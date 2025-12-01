В пострадавшем от пожара доме на Ясамале начался ремонт - ВИДЕО

В конце ноября в Ясамальском районе столицы произошёл пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в результате которого погибли три человека.

В пострадавшем от пожара доме начаты ремонтные работы – об этом в социальной сети Facebook сообщил житель дом, журналист Гейдар Мирза, которому во время пожара удалось спастись.

Напомним, что в результате пожара, начавшегося в подвале здания, погибли три жителя многоэтажного жилого дома - Арзу Гамбарли, Самир Мамедов и Кенюль Гумбатова, 25 человек отравились угарным газом, а также был нанесён ущерб имуществу различных лиц.

