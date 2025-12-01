С этой даты часть Масаллы временно останется без газа

3 декабря будет приостановлена подача газа в посёлок Аркиван Масаллинского района.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Производственное объединение «Азеригаз».

Сообщается, что в связи с подачей природного газа на нежилой участок, расположенный в посёлке, планируется приостановить газоснабжение на территории, охватывающей часть посёлка Аркиван, а также кварталы Гаснакуча, Абаслы, Мийонди, Гызлакуча, Пялянкуча и Баглакуча.

Приостановка подачи газа затронет в общей сложности около 1300 абонентов и продлится с 10:00 до завершения работ.