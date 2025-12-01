В Баку пройдет международная конференция на тему «Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире»

8-9 декабря в Баку, в Центре Гейдара Алиева, при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства науки и образования, а также при партнерстве ИСЕСКО, состоится международная конференция на тему «Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире».

Как передает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии примут участие Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик и верховный председатель Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум.

Документ «Индекс искусственного интеллекта в исламском мире», подготовленный для научной оценки трендов развития искусственного интеллекта, также впервые будет представлен именно на бакинской конференции.

Цель конференции заключается в укреплении сотрудничества в области искусственного интеллекта в исламском мире, а также в обсуждении его этического, социального и экономического воздействия.

В мероприятии примут участие примерно 150 человек, включая министров образования 10 стран-членов ИСЕСКО, международных экспертов и представителей государственных структур.

В рамках конференции будут проведены обсуждения, посвященные роли искусственного интеллекта в системе образования, и будет принята итоговая декларация «О разработке индекса искусственного интеллекта между странами-членами ИСЕСКО».