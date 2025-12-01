 Трагедия в Самухе: Взломали дверь и обнаружили, что оба мертвы - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Трагедия в Самухе: Взломали дверь и обнаружили, что оба мертвы - ФОТО - ВИДЕО

First News Media21:40 - Сегодня
Как мы сообщали ранее, в Самухе супружеская пара отравилась угарным газом.

Брат покойного, Иман Мусаев, рассказал Qafqazinfo подробности происшествия.

По его словам, о смерти родителей первым узнал их сын:

«Случившееся произошло в дневное время. Ребёнок дома поздно понял, что что-то случилось. Им пришлось взломать дверь, и они увидели, что оба уже скончались. В доме были их сын и невестка. Они сообщили соседям, но было уже поздно».

Напомним, что происшествие было зарегистрировано в селе Хаджалылы Самухского района. Жители села, 1957 года рождения, Тангриведи Мусаев и его супруга, ровесница Мая Мусаева, задохнулись угарным газом в своём доме.

По факту в прокуратуре Самухского района начато расследование.

