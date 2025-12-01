МВД раскрыло убийство 11-летней давности

В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками прокуратуры и полиции Сабунчинского района, было раскрыто умышленное убийство Намига Ханифы (1977 г.р.), совершённое 11 лет назад - в ноябре 2014 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Следствием установлены обоснованные подозрения, что гражданин Азербайджана Гусейн Джафаров (1990 г.р.) нанёс Намигу Ханифе смертельные ножевые ранения, когда тот пытался предотвратить опасное правонарушение.

Сообщается, что 1 декабря Гусейн Джафаров был привлечён в качестве обвиняемого по статье 126.3 УК АР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя и представлению прокурора Сабунчинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Подчёркивается, что раскрытие преступлений прошлых лет остаётся одним из приоритетов Генпрокуратуры и МВД, и работа в этом направлении продолжается.