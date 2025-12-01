Эрдоган предупредил о рисках, связанных с атаками дронов на суда в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал инциденты с атакой на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

По данным Haber Global, в своем обращении к нации после заседания Кабинета министров он отметил, что конфликт между Россией и Украиной начал представлять серьезную угрозу для безопасности судоходства в регионе.

Эрдоган подчеркнул, что удары по торговым судам в турецкой экономической зоне, произошедшие в пятницу, отражают опасную эскалацию. Он заявил, что такие действия, ставящие под угрозу навигацию, человеческие жизни и окружающую среду, неприемлемы, и добавил, что Турция предупредила стороны о недопустимости подобных инцидентов.

Напомним, 29 ноября танкеры Kairos и Virat были повреждены в результате атак в Черном море.