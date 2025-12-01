Обнародованы данные о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Азербайджане

Ежегодно, начиная с 1988 года, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (синдром приобретенного иммунодефицита).

Международное празднование этого дня служит объединению усилий в борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространившейся по всему миру. Главная цель празднования Всемирного дня борьбы со СПИДом - объединить страны мира в борьбе с этой проблемой.

В чем разница между понятиями ВИЧ и СПИД? Какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИДу в Азербайджане и в мире? Как выявляются ВИЧ-инфицированные в нашей стране? В эти и другие вопросы вносит ясность директор Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава Фамиль Мамедов, интервью с которым было опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения АР.

- Фамиль муаллим, в чем разница между понятиями ВИЧ и СПИД?

- ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека и характеризующееся нарастающим поражением иммунной системы. В течении болезни выделяют четыре стадии. В зависимости от этих стадий у ВИЧ-инфицированных могут наблюдаться различные клинические симптомы. Начальная стадия характеризуется такими симптомами, как общая слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфатических узлов, периодическое повышение температуры. На более поздних стадиях отмечают другие осложнения (грибковые поражения кожи и внутренних органов; симптомы, характерные для туберкулеза; злокачественные опухоли).

Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который сопровождается такими осложнениями, как туберкулез, поражение центральной нервной системы, патологии желудочно-кишечной системы, злокачественные опухоли и др.

- Какова в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашей стране и в мире?

- Прежде всего, хотелось бы отметить, что, согласно последним статистическим данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), в 2024 году в мире число людей, живущих с ВИЧ, составляло 40,8 миллиона человек, а число новых случаев заражения в течение года составило 1,3 миллиона. Впервые в Азербайджане ВИЧ-инфекция была выявлена в 1987-м году, и с того времени до конца третьего квартала 2025 года в Азербайджане официально зарегистрировано 11 260 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 70% - мужчины и 30% - женщины.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что в результате целенаправленной реализации и проведения различных противоэпидемических и профилактических мероприятий как среди групп риска с высокой восприимчивостью к ВИЧ-инфекции, так и среди населения в целом, Азербайджан является одной из стран с самым низким уровнем распространенности ВИЧ среди стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. Борьба с вирусом иммунодефицита человека занимает важное место в политике здравоохранения нашего государства, и мероприятия в этой области системно реализуются по нескольким основным направлениям.

- Как выявляются ВИЧ-инфицированные в Азербайджане?

- В настоящее время в нашей стране предприняты значительные шаги по усовершенствованию услуг в области ВИЧ/СПИДа. Среди них стоит отметить совершенствование стратегии выявления ВИЧ, налаживание эффективного сотрудничества Республиканского центра борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава с государственными и частными медицинскими учреждениями, организация информационно-просветительских мероприятий и массовых обследований RQMM среди групп риска и населения в целом, а также использование высокочувствительных и специфичных тестов в диагностике.

В соответствии с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях обеспечения доступности для населения, проживающего в регионах, тестирование на ВИЧ, помимо Республиканского центра борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава, проводится в 10-ти региональных лабораториях. Кроме того, тестирование на ВИЧ групп риска с повышенной восприимчивостью к ВИЧ-инфекции и относительно закрытых для общества групп проводится в мобильных и стационарных пунктах добровольного обследования, организованных Республиканским центром борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава. Обследования проводятся бесплатно, с полным соблюдением принципов анонимности и конфиденциальности. Это позволяет людям проходить тестирование без страха и социальной стигмы, а также обеспечивает конфиденциальность информации, связанной с ВИЧ.

Все эти меры создают необходимые условия для своевременного и раннего выявления ВИЧ-инфекции и начала эффективного лечения. Таким образом, тестирование на ВИЧ является не только ключевым элементом медицинской диагностики и лечения, но и важным социальным инструментом для построения здорового и информированного общества.

- Существует ли методы, позволяющие излечить ВИЧ-инфицированных?

- Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) — это высокоэффективный метод лечения это вируса, составляющий основу борьбы с ВИЧ. Основная цель АРВ-терапии — предотвратить репликацию вируса в организме и снизить его уровень в крови до неопределяемого уровня. В результате предотвращается передача вируса, обеспечивается эпидемиологическая безопасность, восстанавливается активность иммунной системы, предотвращается развитие других оппортунистических инфекций, сопутствующих заболеваний и осложнений, улучшается качество жизни пациентов и снижается смертность. Благодаря регулярному и правильному лечению ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием, а стала управляемым хроническим заболеванием.

В нашей стране Национальная программа лечения ВИЧ с применением АРВ-терапии начала действовать с 2006 года. Лечение людей, живущих с ВИЧ, успешно реализуется и координируется Республиканским центром борьбы со СПИДом Минздрава. В настоящее время более десяти тысяч граждан Азербайджана, живущих с ВИЧ, находятся под постоянным наблюдением и получают лечение в рамках программы антиретровирусной терапии. Схемы лечения, применяемые в Азербайджане, назначаются людям, живущим с ВИЧ, на бесплатной основе и в соответствии с национальным протоколом и рекомендациями ВОЗ. Для обеспечения доступа к лечению граждан, проживающих в регионах, АРВ-препараты предоставляются региональными лабораториями по ВИЧ.

- Какие профилактические меры важны для предотвращения ВИЧ-инфицирования?

- Особо хочу подчеркнуть, что важнейшим условием в борьбе с заболеванием является просвещение населения о ВИЧ/СПИДе и проведение профилактических мероприятий. С этой целью группа квалифицированных сотрудников Центра на постоянной основе проводит цикл тренингов и информационно-просветительских мероприятий среди населения, групп риска, а также среди медицинских специалистов. Так, в течение учебного года Республиканский центр борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава организует цикл тренингов в различных учебных заведениях Баку и регионов, уделяя особое внимание повышению осведомленности, особенно преподавательского состава и студентов средних и высших учебных заведений.

Помимо этого, профилактические меры Республиканского центра борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава включают доконтактную профилактику (PrEP) и постконтактную профилактику (PeP), профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (PMTCM), а также меры, реализуемые в рамках программы снижения вреда среди групп риска.

Доконтактная профилактика (PrEP) — это профилактическая медицинская мера, направленная на предотвращение заражения вирусом у людей, не инфицированных ВИЧ, но подверженных высокому риску заражения. Этот метод основан на приеме антиретровирусного препарата в течение определенного периода времени до контакта с целью профилактики. PrEP предотвращает проникновение вируса и его размножение в клетках организма человека, тем самым снижая вероятность заражения ВИЧ на 90–99%.

Постконтактная профилактика (PeP) – это профилактическая мера, основанная на 28-дневном приеме АРВ-препаратов и направленная на предотвращение размножения вируса в организме после незащищенного случайного полового контакта или контакта с ВИЧ-инфицированным. Эффективность PeP зависит только от своевременного направления к специалисту и правильного назначения препаратов. Лицам, имевшим случайный половой контакт с ВИЧ-инфицированным, а также медицинским работникам, получившим производственную травму, следует обратиться в Республиканский центр борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава в течение первых 72 часов после контакта.

Постконтактная профилактика проводится в стране Республиканским центром по борьбе со СПИДом Минздрава с 2006 года. В результате профилактики среди медицинских работников не зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ.

Учитывая парентеральный путь передачи ВИЧ, рекомендуется использовать одноразовые и стерильные медицинские принадлежности, особенно при проведении медицинских процедур и манипуляций. Обязательным для медицинских работников является соблюдение универсальных мер предосторожности при проведении переливания крови, хирургических, гинекологических, стоматологических и других медицинских вмешательств в медицинских учреждениях. С этой целью Республиканский центр борьбы со СПИ-Дом Минздарава проводит серию обучающих мероприятий для медицинских работников государственных и частных медицинских учреждений, действующих в стране. Кроме того, Республиканский центр борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава опубликовал «Универсальные правила безопасности по профилактике ВИЧ-инфекции в медицинских организациях» и это издание распространено среди медицинских работников.

Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (PMTCM) – это комплекс мер, направленных на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время внутриутробного развития, во время родов и грудного вскармливания. Всем женщинам рекомендуется вставать на учет в женских консультациях во время беременности, проходить обследование на ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем, а женщинам, живущим с ВИЧ, – участвовать в программе АРТ с целью планирования здоровой семьи и находиться под наблюдением врача.

Программа PMTCM также включает профилактику новорожденных. Для профилактики ВИЧ-инфекции у новорожденных Центр назначает профилактические препараты в виде суспензии в течение 28 дней и берет новорожденного под наблюдение.

Следует отметить, что в результате успешных профилактических программ, проводимых Центром, все дети, рожденные от состоящих на учете в Республиканском центре борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава и принимающих участие в программе лечения ВИЧ-инфицированных беременных женщин, родились здоровыми.

- С какими трудностями сталкиваются люди, живущие с ВИЧ?

- В большинстве случаев ВИЧ-инфицированные подвергаются стигматизации и дискриминации. Стигматизация и дискриминация означают, что общество негативно относится к людям из-за определенных характеристик, состояний или заболеваний и подвергает их социальной изоляции. Это в основном обусловлено неверными представлениями о вирусе, отсутствием информации о путях передачи и социальными стереотипами о ВИЧ-инфекции. Люди иногда оценивают ВИЧ инфицированных, как склонных к рискованному поведению, а общество усиливает это страхом и негативными реакциями. Кроме того, в некоторых случаях дискриминация наблюдается в медицинских и социальных учреждениях, что приводит к социальной изоляции, психологическому стрессу и уклонению людей, живущих с ВИЧ, от обследований и лечения.

В заключение хочу отметить, что в результате регулярно проводимой Республиканским центром борьбы со СПИДом (RQMM) Минздрава просветительской работы, кампаний по информированию населения, предоставления возможности пройти тестирование на пунктах добровольного обследования, а также консультаций, проводимых профильными психологами Центра, наблюдаются существенные изменения в снижении стигматизации и обеспечении социальной интеграции людей, живущих с ВИЧ.