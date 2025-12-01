В Иране обнаружили крупные залежи золота

Власти Ирана подтвердили обнаружение крупного месторождения золотоносных руд на востоке страны.

Об этом пишет агентство Fars.

«Окончательные данные о запасах золотоносного месторождения на руднике Шадан, расположенном в Южном Хорасане, были значительно увеличены после подтверждения профильный комиссии при министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана. Подтвержденные запасы золотоносной жилы в районе Шадан оцениваются в 61 миллион тонн», - говорится в материале.

Как уточняется 7,95 миллиона приходятся на золотосодержащую оксидную руду, а оставшиеся 53,1 миллиона — на золотосодержащую сульфидную. По данным СМИ из этого следует, что Шадан можно отнести к крупнейшим золотым рудникам страны.