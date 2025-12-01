Трамп: Пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка рассмотрения прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища в стране продлится долгое время.

«Надолго. Мы не хотим этих людей, у нас достаточно проблем. Знаете, почему они нам не нужны? Потому что многие из них - нехорошие [люди], им не место в нашей стране», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию людей из стран третьего мира.

Источник: ТАСС