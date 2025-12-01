«Зверополис 2» собрал 556 млн долларов и установил мировой рекорд
«Зверополис 2» показал феноменальные результаты в прокате, став новым рекордсменом среди анимационных релизов.
По оценкам студии Disney, за выходные фильм собрал 96 млн долларов в Северной Америке и 156 млн за пятидневный период Дня благодарения.
Но, самое главное, с момента мировой премьеры в среду общие сборы достигли 556 млн долларов, это крупнейший международный старт для анимационного фильма в истории, четвёртый по величине мировой дебют среди всех релизов и самое мощное международное открытие 2025 года.
Сиквел вышел спустя почти десятилетие после первой части.
Источник: ABC
Джамиля Суджадинова
103