СМИ: Зеленский рассматривает шесть кандидатов на должность главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов на должность главы офиса президента вместо уволенного Андрея Ермака.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, четыре самых обсуждаемых кандидата – глава МО Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и замглавы ОП Павел Палиса. Также речь идет о двух «менее очевидных кандидатах», чьи имена в материале не упоминаются.

«Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика», — заявил источник.

28 ноября Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении Зеленский поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем украинская позиция на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

В доме Ермака провели обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, однако официально никаких обвинений экс-чиновнику не предъявляли.