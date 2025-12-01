 Польша ужесточает выдачу рабочих виз для граждан Грузии | 1news.az | Новости
В мире

Польша ужесточает выдачу рабочих виз для граждан Грузии

First News Media11:38 - Сегодня
Польша с сегодняшнего дня приостанавливает выдачу рабочих виз гражданам Грузии по упрощённой процедуре.

Решение правительства вступило в силу немедленно и меняет порядок трудовой миграции для выходцев из Грузии, которые ранее могли оформлять визу без обязательного собеседования в консульстве.

Уже получившие рабочие визы сохраняют право легально трудиться до окончания их срока действия. Документы, поданные в диппредставительство Польши до вступления новых правил, будут обработаны по прежним требованиям.

Ранее процедура была значительно проще, работодателю достаточно было подать заявление в местный трудовой орган, после чего виза на двухлетний срок выдавалась автоматически, без дополнительных этапов проверки.

На изменение политики повлияли обсуждения внутри Европейского Союза, Брюссель рассматривает возможность ограничить безвизовый режим для Грузии в связи с политическими процессами в стране.

По данным за 2024 год, в Польше работали 47 086 граждан Грузии. Упрощённый порядок оформления трудовых виз при этом сохраняется для граждан Армении, Беларуси, Молдовы и Украины.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова

