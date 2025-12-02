В Баку проходит заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня - ФОТО

Очередное, 16-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня начало работу сегодня в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Диалог проводится между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых Сил Турции.

Сначала состоялась встреча делегаций под руководством генерал-лейтенантов Азера Алиева и Али Османа Юрдагюля.

Как заявил А.Алиев, военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на принципах братства и дружбы, динамично развивается.

В свою очередь А.О.Юрдагюль отметил, что проводимые встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между двумя армиями.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние работ, проводимых в рамках сотрудничества в военной, военно-технической и других сферах.

Были обсуждены перспективы и направления развития военных связей между Азербайджаном и Турцией, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония открытия заседания военного диалога высокого уровня с участием делегаций, были проведены заседания рабочих подгрупп.