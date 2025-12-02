Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 3 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно. В первой половине дня возможен дождь в отдельных районах. Умеренный северо-западный ветер ночью временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11 °C, днем – 12-15 °C. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 70-80 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут усилиться, в горных районах возможен снег. Днем осадки в большинстве районов постепенно прекратятся.

Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2–7 °C, днем - 12–16 °C; в горах ночью - 0–5 °C, днем - 1–6 °C.