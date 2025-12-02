 В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане создан специальный штаб для подготовки дорог к зимнему сезону - ВИДЕО

First News Media14:00 - Сегодня
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает активную работу по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Основная цель проводимых мероприятий - обеспечение нормальной эксплуатации дорожной инфраструктуры, бесперебойного движения транспорта и безопасности участников дорожного движения.

Для своевременного завершения подготовительных работ к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов приказом председателя правления агентства создан специальный штаб. Его деятельность охватывает автомобильные дороги, мосты и другие дорожные сооружения, находящиеся на балансе ГААДА, а также производственные базы и административные здания подведомственных обществ с ограниченной ответственностью.

Этим же приказом утвержден план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону автомобильных дорог, обслуживаемых подведомственными ООО. Особое внимание уделяется очистке проспектов и улиц города Баку от снега и льда.

В соответствии с приказом, ход исполнения запланированных работ и подготовка к зимнему сезону были обсуждены на специальном совещании. Участники совещания получили информацию о подготовительных мероприятиях, направленных на оперативное устранение возможных трудностей в зимние месяцы, а также провели детальную оценку текущей ситуации с ответственными лицами.

На совещании был обсужден ход исполнения запланированных работ и подготовка к зимнему сезону в соответствии с приказом.

Участники совещания получили информацию о подготовительных мероприятиях, направленных на оперативное устранение возможных трудностей в зимние месяцы, а также провели детальную оценку текущей ситуации с ответственными лицами.

В завершение совещания участникам были даны соответствующие поручения по устранению существующих недостатков, усилению подготовки к осенне-зимнему сезону и обеспечению высокого качества предстоящих работ.

