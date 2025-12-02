Вагит Алекперов стал беднее на $2,58 млрд

Согласно данным «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), опубликованного агентством Bloomberg, состояние крупнейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на 18,1 миллиарда долларов.

В рейтинг входят 500 самых богатых людей мира.

Одновременно сообщается, что часть российских миллиардеров понесла значительные убытки.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял 3,07 миллиарда долларов, и его состояние оценивается теперь в 22,8 миллиарда. Один из бенефициаров Лукойла Вагит Алекперов утратил 2,58 миллиарда долларов, после чего его капитал снизился до 22,7 миллиарда.