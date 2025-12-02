Киберполиция провела операцию против онлайн-финансовой пирамиды «Zuerx» - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провело операцию против онлайн-мошеннической пирамиды Zuerx.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-технических мероприятий киберполиции были установлены и задержаны организаторы схемы: 32-летний Али Гаразаде, 35-летний Самир Агазаде и 39-летний Эльмар Хосиев.

Расследование показало, что мошенники создали многочисленные группы в WhatsApp и других мессенджерах, куда привлекли более 400 человек. Участникам обещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту через платформу Zuerx. Для убедительности своей схемы и привлечения новых членов преступники периодически переводили на счета жертв символические суммы в криптовалюте.

Поддавшись на заманчивые предложения и желая получить еще больший доход, пользователи переводили крупные суммы денег в пирамиду. Как только организаторы собрали значительные средства, они прекратили деятельность платформы Zuerx и скрылись с деньгами жертв.

По данным фактам продолжаются расследования.

"В заключение еще раз рекомендуем гражданам не верить пирамидальным мошенническим схемам, с которыми они могут столкнуться на онлайн-платформах и которые не имеют никакой экономической основы, а также приложениям, предлагающим высокодоходные инвестиции в криптовалюты", - говорится в информации МВД.