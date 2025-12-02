Министр: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете Азербайджана достигнет 70% к 2029 году

Долю ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете Азербайджана планируется довести до 69-70% в 2029 году.

Об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил в ходе обсуждения во втором чтении госбюджета на 2026 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

«Мы должны свести к минимуму зависимость экономики Азербайджана и госбюджета от нефти и газа, и оказать особую поддержку развитию ненефтегазового сектора. Я хочу подчеркнуть, что это один из ключевых параметров разработанных нами рамок расходов и бюджетного пакета на 2026-ой и следующие три года», - сказал он.

Министр отметил, что в будущем году доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете Азербайджана увеличится на 5 процентных пунктов по сравнению с текущим годом и достигнет 63%.

«Таким образом в следующем году мы обеспечим 2/3 нашего консолидированного бюджета за счет ненефтегазового сектора. И эта тенденция продолжится. Наш прогноз в рамках расходов на 2029 год предусматривает доведение этой цифры до 69-70%. И серия шагов, которые будут предприняты в этом направлении, безусловно, позволит еще больше снизить зависимость нашей страны от нефти и газа и создаст условия для более широкого развития ненефтегазового сектора», - отметил он.

