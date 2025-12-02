 В 9 раз больше людей под защитой: Как в 2026 году изменится обязательное медицинское страхование в Азербайджане? | 1news.az | Новости
Общество

В 9 раз больше людей под защитой: Как в 2026 году изменится обязательное медицинское страхование в Азербайджане?

First News Media17:30 - Сегодня
С новым изменением в 9 раз увеличивается количество людей, чьи обязательные страховые взносы покрываются государством.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения государственного бюджета на 2026 год заявил министр финансов Сахиль Бабаев, отметивший следующее: «Мы показываем, что все представители определённых категорий - дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные - будут застрахованы государством. Впервые в законе указано, что безработные также будут застрахованы государством».

По словам министра в государственном бюджете на следующий год на эти цели предусмотрено 900 миллионов манатов: «Это примерно страховые взносы для 7,3-7,5 миллиона наших граждан. Около 2 миллионов человек работают по найму. Их страховые взносы покрываются работником и работодателем. Страховые взносы индивидуальных предпринимателей оплачиваются ими самими. Таким образом, минимально 95% населения будут полностью охвачены страхованием. Кто остаётся за пределами охвата? Те, кто работает и имеет доход, но скрывает его, то есть лица, занятые в неформальном секторе».

Министр добавил, что ведение неформальной деятельности запрещено законом: «Мы говорим, что только те, кто работает в форме, запрещённой законодательством, будут самостоятельно оплачивать свою страховку. Как будут определять такие случаи? Будут специальные правила, процедура определения будет проводиться в электронном виде. На основе персонализированных данных и номера предоставленного удостоверения личности будет установлено, к какой категории относится человек. У тех, кто не входит в категорию, будут уточнять источник дохода. Они также не останутся без страховки. Создаются условия, при которых, оплатив разовый страховой взнос, человек сможет воспользоваться медицинскими услугами любой стоимости. Напротив, это нововведение является ещё одним положительным и льготным шагом в направлении охвата нашего населения социальной страховкой».

Отметим, что в настоящее время в организациях, работающих формально, работник уплачивает 2%, а работодатель - 2%, то есть на одного гражданина в целом приходится 4% обязательного медицинского страхового взноса. После внесения изменений в указанный закон, за исключением лиц, относящихся к определённой категории, лица с трудоспособностью будут также уплачивать обязательный медицинский страховой взнос в размере 4% от минимальной месячной зарплаты (400 манатов), то есть 16 манатов в месяц.

Источник: Qafqazinfo.az

