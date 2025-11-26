16 манатов за ОМС: разъясняем, кто платит, а кто - нет

Предложенные изменения в Закон «О медицинском страховании», согласно которым неформально занятые лица будут ежемесячно выплачивать 16 манатов за Обязательное медицинское страхование (ОМС), стали предметом широкого общественного обсуждения.

Заголовки в СМИ, например, «Неработающие лица будут ежемесячно платить 16 манатов за ОМС», привели к неверному толкованию: многие граждане считают, что обязаны платить эту сумму, даже если являются безработными.

Для внесения ясности в этот вопрос редакция 1news.az обратилась к члену Комитета по здравоохранению депутату Милли Меджлиса Мушфигу Мамедли.

В своём заявлении нашему сайту депутат Милли Меджлиса сообщил, что после соответствующих изменений в Законе об обязательном медицинском страховании лица, занимающиеся неформальной трудовой деятельностью, будут самостоятельно оплачивать взносы ОМС.

Депутат уточнил, что, неформально занятыми считаются лица, которые работают без трудового договора, без оформления и получают доход, например, неформально (без регистрации) работая в сельском хозяйстве. Эти лица либо должны легализовать свою трудовую деятельность, либо самостоятельно оплачивать взносы ОМС как неформально занятые. Мушфиг Мамедли разъяснил порядок участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В соответствии с законодательством, лицо, занятое в неформальном секторе, при подключении к системе ОМС должно ежемесячно в установленный день производить оплату, представляющую собой часть годового взноса, разделенную по месяцам. По словам М. Мамедли, размер такого ежемесячного взноса составляет 16 азербайджанских манатов. При несвоевременной оплате предусмотрен штраф в размере 10% от суммы ежемесячного платежа.

Если же гражданин, занятый в неформальном секторе, не подключается к системе ОМС, он не считается застрахованным согласно закону о медицинском страховании. В этом случае, за исключением первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи, он может воспользоваться другими страховыми услугами только за счет собственных средств.

М. Мамедли отметил, что целью введения данных правил является как стимулирование вовлечения населения в легальную трудовую деятельность, так и регулирование самостоятельного осуществления платежей лицами, получающими доход. Исключение составляют лица, зарегистрированные как безработные в соответствующем государственном органе: взнос ОМС за них по-прежнему оплачивается государством.

Подчеркивается, что все вышеизложенное является общими положениями законодательства. Порядок реализации этих изменений, включая разработку детальных правил, будет известен только после того, как соответствующие законы пройдут третье чтение, будут утверждены Президентом страны и подготовлены правила соответствующим органом исполнительной власти. После вступления правил в силу все подробности будут полностью объявлены.

По словам депутата, в целом, в Фонд обязательного медицинского страхования взносы ОМС за многие группы населения оплачиваются государством. Какие это группы? Дети до 18 лет, студенты, получающие первое высшее образование, до 23 лет, все пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья и лица, получающие все виды пенсионных пособий, считаются застрахованными государством. Платежи за страхование этих лиц перечисляются в Фонд обязательного медицинского страхования за счёт средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, для чего в бюджете предусмотрены средства.

Депутат также заключил, что все упомянутые положения и процессы являются требованиями законодательства.

Все эти нюансы будут учтены после того, как порядок исполнения процесса будет определён соответствующим органом исполнительной власти. То, что мы упомянули выше, это мнения, основанные исключительно на положениях, содержащихся в законодательстве. После определения правил соответствующим органом исполнительной власти, Агентство обязательного медицинского страхования и другие органы исполнительной власти будут осуществлять этот процесс. Пока эти изменения в законодательстве прошли первое чтение в Милли Меджлисе. То есть, это комментарий к изменениям, прошедшим первое чтение.

Хотелось бы отметить также что, порядок реализации этих изменений, включая разработку детальных правил, будет известен только после того, как законы пройдут третье чтение, будут утверждены Президентом страны и определены правила соответствующим органом исполнительной власти. После этого Агентство обязательного медицинского страхования и другие органы исполнительной власти будут осуществлять этот процесс (примечание ред.).