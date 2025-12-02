На освобожденных территориях инвентаризировано еще 25 памятников - ФОТО

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по инвентаризации, проводимые Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. В результате проведенных работ на территории Агдамского, Физулинского, Агдеринского и Ходжалинского районов выявлено и инвентаризировано еще 25 историко-культурных памятников, включая 16 археологических, 9 архитектурных.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, в ходе инвентаризации были проведены полевые исследования, составлены электронные карты памятников, проведены фотофиксация и дроновые съемки, изучены архивные документы и другие источники.

К настоящему времени завершена инвентаризация 575 историко-культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В то же время проведена инвентаризация 402 объектов историко-архитектурного и археологического значения, которые зарегистрированы в качестве вновь выявленных памятников. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 июля 2025 года 44 из этих памятников включены в перечень недвижимых историко-культурных памятников. Таким образом, число зарегистрированных исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре достигло 749.

Не удалось провести инвентаризацию 130 из 749 исторических памятников, находящихся под охраной государства. Большинство памятников, которые не прошли инвентаризацию, расположено на опасных, загрязненных минами землях, в высокогорье и на лесных территориях за пределами населенных пунктов.

Оккупация, которая продолжалась почти 30 лет, привела к разрушению, осквернению исторических памятников. В целом на освобожденных от оккупации территориях 68 памятников были полностью разрушены, 114 памятников подверглись широкомасштабным и масштабным разрушениям, а остальным нанесен урон в различной степени.

Госслужба подсчитала размер материального ущерба, нанесенного 434 памятникам. Общая сумма ущерба составляет 700 млн 154 тыс. манатов.