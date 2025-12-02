13 человек погибли во время схода оползня в Перу

Минимум 13 человек погибли в результате схода оползня, из-за которого затонуло речное судно с пассажирами на востоке Перу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Пропавшими без вести числятся 28 человек, однако власти не исключают, что эта цифра может измениться. Были спасены 16 человек.

Всего на судне находились более 50 человек. Во время одной из остановок на транспортное средство сошел грунт.

В этот момент у причала находилось еще одно судно, однако на нем, по предварительным данным, не было людей.