Зеленский: Украина ближе к миру, чем когда-либо

Украина сейчас ближе к миру с Россией, чем когда-либо еще с начала конфликта между странами.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы [на прекращение конфликта]», — отметил он. Глава государства подчеркнул, что Киев усиливает работу над мирным соглашением, а украинская делегация ожидает дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.