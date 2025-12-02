 Президента Польши обвинили в криптоафере | 1news.az | Новости
В мире

Президента Польши обвинили в криптоафере

First News Media22:00 - Сегодня
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента республики Кароля Навроцкого в участии в криптоафере из-за его отказа подписать закон, регулирующий деятельность криптовалютного рынка.

«Это вето совершенно неоправданно. Странная связь президента с криптоаферой. Этот закон должен был защищать всех, кто инвестирует в криптовалюты», - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

По его словам, в Польше около 3 млн человек инвестируют в криптовалюты, а 600 тыс. поляков уже стали жертвами криптовалютных махинаций. Польша остается последней страной в ЕС без законодательного регулирования этой сферы, подчеркнул польский премьер.

Кроме того, Туск поручил главам МВД и Минюста проверить, кто может лоббировать в президентском дворце решения, которые препятствуют регулированию криптовалютного рынка.

