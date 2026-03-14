Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем местами не исключается изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем - 0-5° тепла.