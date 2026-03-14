«Венгрия не станет колонией Украины».

Oб этом заявил в видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что Венгрия не поддастся угрозам и шантажу президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр призвал соотечественников выйти 15 марта на демонстрацию в поддержку правительства: «Завтра мы проведём марш за мир. Пришло время противостоять украинскому шантажу. Зеленский здесь командовать не будет!»

Он заявил также, что украинские власти до сих пор отказываются разрешить группе венгерских специалистов, направившихся в Киев, проверить состояние нефтепровода «Дружба», по которому предполагается транспортировка российской нефти.

«Сегодня 19-й день нефтяной блокады со стороны Украины. Брюссель по-прежнему отказывается признать реальность, нашим специалистам всё ещё не предоставляют доступ к нефтепроводу «Дружба». Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без дешёвой российской нефти, однако их санкции остаются в силе», — добавил Орбан.