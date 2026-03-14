Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

First News Media19:27 - Сегодня
«Венгрия не станет колонией Украины».

Oб этом заявил в видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что Венгрия не поддастся угрозам и шантажу президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр призвал соотечественников выйти 15 марта на демонстрацию в поддержку правительства: «Завтра мы проведём марш за мир. Пришло время противостоять украинскому шантажу. Зеленский здесь командовать не будет!»

Он заявил также, что украинские власти до сих пор отказываются разрешить группе венгерских специалистов, направившихся в Киев, проверить состояние нефтепровода «Дружба», по которому предполагается транспортировка российской нефти.

«Сегодня 19-й день нефтяной блокады со стороны Украины. Брюссель по-прежнему отказывается признать реальность, нашим специалистам всё ещё не предоставляют доступ к нефтепроводу «Дружба». Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без дешёвой российской нефти, однако их санкции остаются в силе», — добавил Орбан.

Актуально

Политика

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Мнение

Актуальность месседжей официального Баку на фоне мирового энергетического ...

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ

В мире

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа

Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Трамп: Будем надеяться, что Китай, Великобритания и другие страны направят свои корабли в Ормузский пролив

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Последние новости

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа

Сегодня, 19:50

Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

Сегодня, 19:27

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Сегодня, 19:00

Трамп: Будем надеяться, что Китай, Великобритания и другие страны направят свои корабли в Ормузский пролив

Сегодня, 18:55

КСИР подтвердил атаки на отделения Citibank в Дубае и Манаме

Сегодня, 18:52

На сегодняшнем субботнике в Баку вымыты 537 улиц - ФОТО

Сегодня, 18:44

Трамп опроверг повреждение пяти американских самолетов-заправщиков

Сегодня, 18:20

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Украинская разведка провела дерзкую операцию минувшей ночью

Сегодня, 18:12

В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

Сегодня, 17:55

Иран анонсировал ответ на удары по острову Харк

Сегодня, 17:51

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Сегодня, 17:48

Экологические последствия атаки США по Ирану затянутся на десятилетия

Сегодня, 17:46

Экс-генсек НАТО: Альянс может не пережить действующее президентство Трампа

Сегодня, 17:42

Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на 15 марта

Сегодня, 17:21

В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю

Сегодня, 17:07

Иран заявил об атаке на военные объекты США в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Сегодня, 16:40

Макрон предлагает посредничество между Ливаном и Израилем

Сегодня, 16:35

Греческий танкер подвергся атаке в Черном море

Сегодня, 16:30

Meta готовится к масштабным сокращениям из-за ИИ

Сегодня, 16:11
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40
23 / 01 / 2026, 16:28
26 / 12 / 2025, 17:22