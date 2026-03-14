Названы время и место прощания с Ильбером Ортайлы

Выдающийся турецкий историк и просветитель, профессор Ильбер Ортайлы, скончавшийся 13 марта после продолжительной болезни, будет похоронен в понедельник, 16 марта, в Стамбуле.

Церемония прощания с ученым состоится в 11:00 в Университете Галатасарай, где он преподавал.

Затем в мечети Фатих, после послеполуденного намаза будет совершен джаназе-намаз (заупокойная молитва).

Ильбер Ортайлы будет похоронен на кладбище, расположенном на территории мечети Фатих.

Его называли "учителем учителей". Ильбер Ортайлы посвятил большую часть своей жизни исследованию и популяризации истории Тюркского мира. Он автор множества научных трудов по истории Османской империи и Ближнего Востока. Его исследования получили широкое признание как в Турции, так и за ее пределами.

Особое место в научном наследии Ильбера Ортайлы занимают работы, посвященные знаменательным событиям в Азербайджанской истории, в частности, периоду освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации.

В 2012 году ученый был удостоен звания почетного доктора Института истории Национальной Академии наук Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin.