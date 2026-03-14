Экс-генсек НАТО: Альянс может не пережить действующее президентство Трампа

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность краха Североатлантического альянса во время текущего срока президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.

По словам Столтенберга, которые приводит CBC, «нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Дональда Трампа, который довольно открыто выражает свое недовольство альянсом».

«Сильная НАТО полезна для Европы, полезна для Канады, но также полезна и для Соединенных Штатов», - полагает Столтенберг.

Источник: ТАСС