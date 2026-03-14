Арагчи: с верховным лидером Ирана Хаменеи все в порядке

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности, с ним все в порядке.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу MS Now.

«С новым верховным лидером нет никаких проблем. Вчера он выступил с посланием, и он будет исполнять свои обязанности. Он уже исполняет свои обязанности, согласно Конституции, и продолжит делать это», — сказал он.

«Политическая система Ирана устойчива и не зависит от отдельных людей. После убийства верховного лидера ничего не изменилось — государственная система продолжает работать», - добавил министр.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.