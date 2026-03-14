Украинская разведка провела дерзкую операцию минувшей ночью

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в ночь на субботу вывело из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

Спецназовцы ГУР поразили железнодорожный паром «Славянин» - он выведен из строя. Судно «Авангард» в свою очередь получило повреждения.

Во время той же операции разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае.