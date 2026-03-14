Экологические последствия атаки США по Ирану затянутся на десятилетия

Загрязнение окружающей среды токсичными веществами в результате ударов США и Израиля по Ирану затянется на десятилетия и охватит территории за пределами региона, пишет агентство Bloomberg.

«Мы всегда видим, как по объектам нефтяной отрасли наносятся удары во время конфликтов, но крайне редко они бывают так близко к крупному городу, как в случае Тегерана», - сказал агентству глава базирующейся в Великобритании неправительственной организации Conflict and Environment Observatory (CEOBS) Даг Уир. В ходе текущего вооруженного конфликта организация выявила уже более 300 инцидентов, которые представляют риски для окружающей среды.

Эксперты также отмечают, что в самих ракетах и снарядах содержатся тяжелые металлы и другие токсичные вещества, которые попадают в атмосферу, воду и почву. «Риску со стороны загрязняющих веществ подвержено большое количество людей, и эта опасность будет сохраняться», - сказал Уир. По его словам, самым серьезным инцидентом стали удары по нефтехранилищам вблизи Тегерана.

Старший преподаватель Калифорнийского университета в Беркли Давид Гонсалес сказал агентству, что последствия удара по нефтехранилищам скажутся на состоянии здоровья легких жителей города, особенно детей и беременных женщин. В свою очередь греческий исследователь из Афинской национальной обсерватории Димитрис Каскаутис указал, что после пожара на нефтехранилищах Тегеран накрыл дождь, что могло усугубить ситуацию. Он пояснил, что растворенные в воде токсичные вещества становятся еще более вредными для здоровья и легко впитываются различными клетками тела, в том числе нервной, кровеносной системами, это может сказываться на работе почек, печени и других органов.

Как отмечает агентство, Каскаутис и его коллеги продолжают следить за ударами США и Израиля по объектам в Иране, среди которых много строений нефтяной отрасли, но также и объекты иранской ядерной программы, поскольку опасаются, что их последствия могут быть «катастрофическими».

Источник: ТАСС